Киев, 12 июня, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне сигнала об опасности с воздуха. Об этом 12 июня сообщил украинский телеканал «Общественное».

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

«В Киеве слышны взрывы», — отмечается в публикации. Информация от официальных властей не поступала.

По данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, на 04:30 мск режим воздушной тревоги сохраняется на всей территории Украины, включая Киев.

Кроме того, ряд украинских СМИ отмечает, что в Киевской и Полтавской областях зафиксировано появление беспилотников.

Ранее ИА Регнум сообщало, что воздушную тревогу объявили во всех украинских регионах. Граждан попросили оставаться в убежищах.

Ночью 10 июня сирены на Украине предупредили об опасности с воздуха население в пяти областях. В Сумской области и в Сумах частично погасло электричество. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.

В Херсоне, находящемся под контролем украинской армии, 10 июня прогремели взрывы. Воздушную тревогу в регионе не объявляли. Также заявляли о взрывах в Харькове.