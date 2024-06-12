В Киеве произошла серия взрывов на фоне воздушной тревоги
Киев, 12 июня, 2024, 04:46 — ИА Регнум. Серия взрывов прогремела в Киеве на фоне сигнала об опасности с воздуха. Об этом 12 июня сообщил украинский телеканал «Общественное».
«В Киеве слышны взрывы», — отмечается в публикации. Информация от официальных властей не поступала.
По данным онлайн-ресурса по оповещению населения украинского министерства цифровой трансформации, на 04:30 мск режим воздушной тревоги сохраняется на всей территории Украины, включая Киев.
Кроме того, ряд украинских СМИ отмечает, что в Киевской и Полтавской областях зафиксировано появление беспилотников.
Ранее ИА Регнум сообщало, что воздушную тревогу объявили во всех украинских регионах. Граждан попросили оставаться в убежищах.
Ночью 10 июня сирены на Украине предупредили об опасности с воздуха население в пяти областях. В Сумской области и в Сумах частично погасло электричество. Перед этим в регионе была объявлена воздушная тревога.
В Херсоне, находящемся под контролем украинской армии, 10 июня прогремели взрывы. Воздушную тревогу в регионе не объявляли. Также заявляли о взрывах в Харькове.