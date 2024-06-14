Киев, 14 июня, 2024, 06:37 — ИА Регнум. Сирены воздушной тревоги включили второй раз за ночь на всей территории Украины. Об этом 14 июня свидетельствуют данные онлайн-ресурса оповещения населения министерства цифровой трансформации страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

По данным ресурса, режим воздушной тревоги объявили одновременно во всех регионах Украины в 06:02 мск. По данным украинских СМИ, в Киевской и Хмельницкой областях гремят взрывы.

Как уточнило украинское издание «Главком», взрыв был слышен на окраине Киева, в Киевской области работает система ПВО. Серия взрывов прогремела и в городе Константиновске Хмельницкой области, где расположен военный аэродром. Официальные власти ситуацию не комментировали.

Ранее ИА Регнум сообщало, что во всех регионах Украины объявляли воздушную тревогу в 03:08 мск, отменили режим угрозы с воздуха в 04:44 мск. В Харьковской области сирена воздушной тревоги действовала непрерывно более семи часов.

В ночь на 12 июня на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, а позже о пожаре на одном из промышленных объектов в области.