Киев, 12 июня, 2024, 08:12 — ИА Регнум. После взрывов в ночь на 12 июня на одном из промышленных объектов в Киевской области вспыхнул пожар. Об этом 12 июня сообщил глава областной военной администрации Руслан Кравченко в Telegram-канале.

Министерство обороны РФ

«Зафиксировано повреждение ряда объектов в двух районах области. В частности, в одном из районов произошёл пожар на промышленном объекте», — написал он.

По словам Кравченко, в работах по ликвидации возгорания принимают участие свыше 105 человек и задействовано 30 единиц техники.

Министерство обороны пока не сообщало о каких-либо ударах по объектам на контролируемой киевским режимом территории. В оборонном ведомстве неоднократно подчёркивали, что российские войска наносят удар исключительно по военным и используемым в военных целях объектам.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 12 июня в Киеве прогремела серия взрывов. На тот момент на территории города и Киевской области объявляли воздушную тревогу.

В ночь на 12 июня на всей контролируемой Киевом территории дважды звучали сирены воздушной тревоги. Первый раз воздушную тревогу объявили в 04:30 мск, второй раз — в 06:15 мск. Тревога объявлялась сразу во всех регионах почти одновременно, с разницей в одну-две минуты.