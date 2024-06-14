Харьков, Украина, 14 июня, 2024, 09:47 — ИА Регнум. В Харькове 14 июня прогремели взрывы, сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

В Харьковской области действует режим воздушной тревоги.

Министерство обороны России не информировало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Харьковской области.

Как сообщало ИА Регнум, ночью во всех украинских регионах объявляли воздушную тревогу. Рано утром этот режим вновь ввели на всей территории Украины.

Украинские СМИ сообщали о взрыве на окраине Киева, а также в Хмельницкой области, где находится военный аэродром.