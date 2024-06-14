Токио, 14 июня, 2024, 08:18 — ИА Регнум. Власти Японии введут санкционные меры в отношении компаний Китая, Индии, ОАЭ и Узбекистана из-за обхода ими западных санкций против России. Об этом 14 июня рассказал на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси.

Даниль Муллагалиев ИА REGNUM Флаг Японии

По словам Хаяси, Токио считает, что на попытки обхода антироссийских санкций нужно реагировать жёстко.

«На нынешнем саммите мы передали, что рассматриваем пакет, включающий санкции против организаций третьих стран. Компании из Китая, Индии, ОАЭ, Узбекистана, Казахстана. Эти санкции направлены не против конкретных стран, мы рассматриваем их как меры против отдельных компаний, причастных к обходу санкций», — сказал он.

Генсек правительства уточнил, что на данный момент власти Японии завершают согласование нового пакета санкционных мер против России и намерены его в скором времени опубликовать официально.

Как сообщало ИА Регнум, США 12 июня ввели новые санкции против России и Китая. В санкционный список американского минфина попали свыше 30 физических лиц и более 200 структур.

Великобритания 13 июня более чем на 40 позиций расширила санкционный список против России. Под ограничения в том числе попали компании «Новатэк Мурманск», «Мурманск СПГ», «Русхимальянс», авиаперевозчик «Волга-Днепр», Московский радиотехнический завод, Казанский и Тамбовский пороховые заводы, машиностроительный завод «Арсенал».

Позднее власти Канады также расширили санкционный список. Оттава ввела санкции против авиакомпании «Победа» и ряда СМИ. Также в список попали советский хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк, министр промышленности и торговли Антон Алиханов и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал устроить социальные взрывы на Западе в ответ на введение там санкций против России. Он также предложил вбрасывать в западную медиасферу все «самые зловещие ночные страхи» и не щадить психику обывателей на Западе.