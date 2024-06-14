Воронеж, 14 июня, 2024, 04:28 — ИА Регнум. Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) попытались атаковать нефтебазу в Лискинском районе Воронежской области и незначительно повредили резервуары с топливом, сообщил 14 июня глава региона Александр Гусев.

Иван Шилов ИА Регнум Украинский БПЛА

«В Лискинском районе Воронежской области со сверхмалой высоты была осуществлена попытка атаки нефтебазы украинскими беспилотными летательными средствами. По предварительной информации, несколько БПЛА незначительно повредили резервуары с топливом», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

По его словам, в результате удара никто не пострадал. Кроме того, удалось не допустить возгораний. На место падения БПЛА прибыли все оперативные службы. Гусев отметил, что они продолжают ликвидировать последствия нападения.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня ВСУ ударили беспилотниками по Белгородской области. В результате действий украинских военных произошло отключение электроэнергии в 15 населённых пунктах Белгородского района.

13 июня киевская армия в течение суток дважды применила дроны-камикадзе для атак на село Маломихайловка в Шебекинском городском округе Белгородской области. Один из беспилотников сдетонировал возле магазина. В результате случившегося пострадали четыре человека.