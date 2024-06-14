Флорида, США, 14 июня, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Жители Флориды с помощью онлайн-сервисов отслеживали проход группы кораблей Северного флота ВМФ России, когда суда проходили недалеко от берегов штата по пути на Кубу. Об этом сообщило издание Miami Herald.

ИА Регнум Заход российских судов на Кубу

По информации источника, американские граждане использовали специализированные сервисы, такие как Marinetraffick и Fleetmon, и делились картами в социальных сетях, отмечая, что корабли были замечены в 30 милях (около 48 километров) от острова Ки-Ларго (округ Монро).

«Такая близость к южному побережью США завораживала многих людей в соцсетях, хотя распространяемая информация порой была преувеличенной или неточной», — говорится в материале.

Как отмечает издание, российские корабли имели возможность отключить системы слежения, но не стали этого делать во избежание риска случайного столкновения с коммерческими судами по пути следования на Кубу.

Экс-президент Соединённых Штатов Дональд Трамп, комментируя прибытие кораблей Военно-морского флота России на Кубу, назвал это немыслимым явлением, свидетельствующим об очередном провале американской администрации.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня в Министерстве обороны России сообщили, что отряд кораблей Северного флота прибыл на Кубу с неофициальным визитом. В группу вошли фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань», танкер «Академик Пашин» и спасательное буксирное судно «Николай Чикер». Как уточнил главнокомандующий ВМФ РФ Александр Моисеев, визит пройдёт в рамках международного сотрудничества.

По мнению обозревателя американского издания The American Thinker Моники Шоуолтер, визит российских кораблей на Кубу является сигналом президента России Владимира Путина американскому коллеге Джо Байдену. Она также назвала это ещё одним примером неудачной внешней политики действующего главы Белого дома.