Вашингтон, 14 июня, 2024, 03:23 — ИА Регнум. Случаи завышения стоимости оружия почти на два миллиарда долларов выявлены по результатам аудита военной помощи Украине, оказываемой Соединёнными Штатами. Данные следуют из опубликованного 13 июня доклада генерального инспектора Пентагона Роберта Сторча.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон бюджет

В июне 2023 года выяснилось, что стоимость военной помощи, которую Вашингтон оказал Киеву в 2022 и 2023 годах оказалась на $6,2 млрд меньше, чем изначально сообщил Белый дом. Генеральный инспектор указал на необходимые критерии для оценки стоимости, и их учли при перерасчёте. Однако руководство Пентагона не смогло в полной мере реализовать эти критерии.

«Выявление в нашей выборке дополнительных оборонных статей с завышенной стоимостью на сумму $1,9 млрд, помимо ранее объявленных $6,2 млрд, показывает, что министерство обороны и его департаменты не смогли полностью реализовать обновленную политику, связанную с инструкциями регулятора министерства обороны весной 2023 года», — отмечается в отчёте.

В частности, в документе указано, что цена транспортных средств, бронетранспортеров, танков, радаров, отправленных Киеву, была завышена на $653 млн, хотя их стоимость должна была быть снижена из-за износа. Стоимость ракет и боеприпасов для Украины была завышена на $1,25 млрд. В целом Пентагон завысил стоимость военной помощи Украине на $8,1 млрд.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как указал в марте Пентагон, на помощь Украине с начала конфликта Вашингтон потратил свыше $113 млрд. В общую сумму помощи также входит финансирование, которое не пошло непосредственно на Украину, но используется для её поддержки. Уточняется, что вместе с пакетами помощи США предоставили Киеву $145 млн и $189 млн в 2022 и 2023 финансовых годах соответственно на базовые расходы, в частности, на глобальное здравоохранение и финансирование работы посольств.

Западная пресса сообщала, что значительная часть предназначенной для Киева военной помощи Вашингтона не доходит до Украины, а тратится в США. Уточняется, что вместо того, чтобы прямо отправлять деньги Киеву, их используют для создания нового вооружения или замены отправленного на Украину оружия из арсеналов Штатов.

В частности, Reuters написало, что ряд американских штатов получил значительную прибыль от военной помощи Киеву. В числе таковых Пенсильвания, Аризона и Техас.

Член палаты представителей от Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединённые Штаты не могут себе позволить выделять новые миллиарды долларов на помощь Украине в то время, когда граждане страны находятся в тяжёлом положении.