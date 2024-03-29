Вашингтон, 29 марта, 2024, 11:55 — ИА Регнум. Вашингтон потратил свыше $113 млрд на помощь Украине с начала конфликта. Об этом сообщает телеканал Fox News со ссылкой на письмо главы административно-бюджетного управления Белого дома Шаланды Янг сенатору Джей Ди Вэнсу.

Сергей Корсун ИА Регнум

«По оценкам Пентагона, правительство США потратило не менее $113 млрд на конфликт на Украине. Но эту сумму можно считать гораздо большей из-за стоимости замены оружия и боеприпасов, отправленных Киеву», — рассказали журналисты.

В сюжете говорится, что в общую сумму помощи также входит финансирование, которое не пошло непосредственно на Украину, но используется для её поддержки. Уточняется, что вместе с пакетами помощи США предоставили Киеву $145 млн и $189 млн в 2022 и 2023 финансовых годах соответственно на базовые расходы, в частности на глобальное здравоохранение и финансирование работы посольств.

«Министерства и ведомства сделали всё возможное, используя свои ограниченные ресурсы, чтобы продолжать поддерживать Украину в отсутствие дополнительного финансирования, но этих ограниченных ресурсов будет недостаточно для удовлетворения важнейших потребностей Киева в 2024 финансовом году», — пояснила в письме Янг.

Она отметила, что если всё останется без изменений, это даст преимущество для российских войск, поэтому постоянная поддержка США «абсолютно необходима» для европейской безопасности.

Как передавало ИА Регнум, ранее западная пресса сообщала, что значительная часть предназначенной для Киева военной помощи Вашингтона не доходит до Украины, а тратится в США.

Уточняется, что вместо того, чтобы прямо отправлять деньги Киеву, их используют для создания нового вооружения или замены отправленного на Украину оружия из арсеналов Штатов.

В частности, Reuters написало, что ряд американских штатов получил значительную прибыль от военной помощи Киеву. В числе таковых Пенсильвания, Аризона и Техас. Как пишут журналисты агентства, с помощью этого действующая администрация пытается получить большую поддержку со стороны республиканцев, выступивших против оказания новой помощи Украине.

Член палаты представителей от Республиканской партии от штата Джорджия Марджори Тейлор Грин заявила, что Соединённые Штаты не могут себе позволить выделять новые миллиарды долларов на помощь Украине в то время, когда граждане страны находятся в тяжёлом положении. Она сообщила об этом, комментируя инициативу главы Белого дома Джозефа Байдена о выделении новой помощи Киеву.

Грин осудила запрос американского лидера, указав, что властям США следует сосредоточить внимание на решении собственных проблем. Она напомнила, что долги страны перевалили за $32 трлн, а бездомность в США достигла рекордного за всё время уровня.