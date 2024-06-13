Москва, 13 июня, 2024, 17:55 — ИА Регнум. Центробанк впервые после введения США санкций против Мосбиржи опубликовал курсы доллара и евро на основании внебиржевых торгов, сообщил 13 июня регулятор.

Илья Питалев/РИА Новости

«Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчётности кредитных организаций по результатам заключённых межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке», — сообщил ЦБ.

Расчёты регулятора показали незначительные отклонения курсов доллара и евро, рассчитанных на основе внебиржевых данных, от официальных курсов, установленных Банком России. Среднее отклонение с 1 января 2023 года до 11 июня 2024 для доллара составило 0,01%, для евро — 0,03%.

В ЦБ подчеркнули, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса. Так, официальный курс доллара составил 88,21 рубля, евро — 94,83 рубля, а юаня — 12,04.

Как сообщало ИА Регнум, министерство финансов США 12 июня включило в санкционные списки Мосбиржу. В этой связи Московская биржа 13 июня прекратила торги долларом и евро. Банк России 13 июня пояснил, что будет рассчитывать курс рубля по внебиржевому рынку, однако курс останется единым и рыночным, изменится только круг данных для его расчёта. Торги на Мосбирже прошли в штатном режиме.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прокомментировал введение санкций против Мосбиржи. Он подчеркнул, что Банк России способен обеспечить стабильность на всех рынках.