Москва, 13 июня, 2024, 11:02 — ИА Регнум. Торги на всех рынках Московской биржи 13 июня стартовали в соответствии с ранее объявленным регламентом и проходят в штатном режиме, сообщила площадка в пресс-релизе.

Сергей Гунеев/РИА Новости

«Национальный клиринговый центр провёл все необходимые процедуры по урегулированию последствий введённых ограничений в соответствии с правилами клиринга», — проинформировала биржа.

Там отметили, что реализованные меры позволили не затрагивать денежные средства в иностранной валюте на клиентских расчетных кодах участников торгов.

Ранее Мосбиржа объявила, что 13 июня торги на фондовом и денежном рынках проведут по стандартному расписанию. На валютном рынке и рынке драгоценных металлов, а также на срочном рынке торги начались с 9:50 мск. С 9:50 до 10:00 провели аукцион открытия, с 10:00 началась основная сессия.

Как сообщало ИА Регнум, с 13 июня Мосбиржа отказалась от торгов долларом и евро из-за санкций США. Теперь на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги будут осуществлять по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро. На фондовом и денежном рынках, рынке стандартизированных производных финансовых инструментов (СПФИ) торги пройдут по всем инструментам, кроме расчётов в долларах США и евро. На срочном рынке торги проведут в обычном режиме.

12 июня министерство финансов США включило в санкционные списки Мосбиржу, Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий. Вашингтон ввёл санкции в отношении семи российских судов для перевозки сжиженного природного газа. Суммарно в санкционный список США попали свыше 30 физических лиц и более 200 организаций из России и Китая.