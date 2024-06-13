Москва, 13 июня, 2024, 15:46 — ИА Регнум. Банк России с 13 июня будет устанавливать курсы доллара и евро по отношению к рублю на основе данных банков по результатам сделок на внебиржевом валютном рынке по состоянию на 15:30 мск в текущий рабочий день. Об этом 13 июня сообщила пресс-служба регулятора.

РИА Новости / Наталья Селиверстова

«Банк России с 13 июня 2024 года устанавливает официальные курсы доллара США и евро к российскому рублю на основе данных отчётности кредитных организаций по результатам заключенных межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке», — проинформировали в ЦБ.

Уточняется, что курсы евро и доллара США будут устанавливать в 15:30 мск в текущий рабочий день.

В регуляторе добавили, что резервные подходы к расчету официальных курсов валют при отсутствии валютных торгов на Мосбирже предусмотрены указанием № 6290-У от 3 октября 2022 года и с момента его вступления в силу ЦБ каждый день рассчитывал курсов иностранных валют на основе предусмотренных в документе подходов. В это число входят расчёты курсов на основе данных внебиржевой информации по данным отчётности банков.

Отмечается, что такие расчёты показывали незначительные отклонения курсов доллара и евро на основе внебиржевых данных от установленных регулятором официальных курсов этих валют на соответствующие дни.

«Это подтверждает, что данные внебиржевого рынка являются репрезентативными для определения текущего обменного курса данных валютных пар на внутреннем валютном рынке», — сообщили в ЦБ.

Как передавало ИА Регнум, ранее 13 июня Банк России сообщил, что будет рассчитывать курс российского рубля по внебиржевому рынку. Отмечалось, что при этом курс останется единым и рыночным, а изменится лишь круг данных для его расчёта. В регуляторе также уточнили, что приостановили торговлю евро на Московской бирже из-за соблюдения Евросоюзом антироссийских санкций США.

Московская биржа 12 июня сообщила, что с 13 июня не будет проводить торги долларом и евро из-за наложенных на неё санкций со стороны США. При этом торговая площадка уточнила, что торги на валютном рынке и рынке драгоценных металлов будут идти по всем инструментам, исключая валютные пары с долларом и евро, а на срочном рынке торги будут проходить в обычном режиме.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал санкции США в отношении Мосбиржи. Представитель Кремля подчеркнул, что Банк России способен обеспечить стабильность на всех рынках.