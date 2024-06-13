Москва, 13 июня, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Проект создания коллайдера NICA развивается успешно, заявил 13 июня президент Владимир Путин в Объединённом институте ядерных исследований в подмосковном городе Дубна.

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«В целом он [проект] развивается успешно, в том числе благодаря взаимодействию коллег-ученых практически со всего мира», — заявил российский лидер на встрече с учёными.

Как отметил глава государства, российские производители справляются с заказами, нет ни одного сбоя. Президент также заявил, что проект создания коллайдера сдвигается вправо, однако все принципиальные вопросы решаются, у партнёров тоже происходят сдвиги по срокам.

Глава государства напомнил, что решение о создании проекта приняли в 2011 году.

Путин 13 июня дал старт пуску ускорительного комплекса NICA. Президент во время поездки в Объединённый институт ядерных исследований встретился с ведущими российскими учёными. На встрече глав государства заявил, что наука в России не будет стоять на месте и государство обеспечит её развитие.

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NICA — это новый ускорительный комплекс, который создают с целью изучения свойств плотной барионной материи. После того как коллайдер запустили, учёные смогут воссоздать в лабораторных условиях особое состояние вещества, в котором пребывала Вселенная в первые мгновения после Большого взрыва, — кварк-глюонную плазму (КГП). Коллайдер начали строить в 2013 году.