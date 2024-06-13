Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Наука в России никогда не будет стоять на месте, государство обеспечит её развитие, заявил 13 июня президент Владимир Путин на встрече с ведущими отечественными учеными в подмосковной Дубне.

Kremlin.ru

«Уверен, что все сложности политического характера будут преодолеваться, наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах», — сказал он.

Путин добавил, что не сомневается в возобновлении сотрудничества с другими странами в области науки. Президент подчеркнул, что Россия открыта для общения с научным сообществом, ничего не прячет и не «закрывает на замок».

Как сообщало ИА Регнум, Путин в Дубне посетил Объединённый институт ядерных исследований. Он осмотрел коллайдер NICA, а также дал старт его пуску. Президент отметил, что этот проект успешно развивается, российские производители справляются с задачами и не допускают сбоев.

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7 июня российский лидер завил, что правительство увеличит расходы на научные исследования. Они достигнут уровня не менее 2% ВВП. Россия планирует за шесть лет войти в десятку мировых лидеров по объёму научных исследований и разработок, сообщил Путин.