Путин заявил, что наука в России никогда не будет стоять на месте
Путин: наука в РФ никогда не будет стоять на месте, её развитие будет обеспечено
Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 17:21 — ИА Регнум. Наука в России никогда не будет стоять на месте, государство обеспечит её развитие, заявил 13 июня президент Владимир Путин на встрече с ведущими отечественными учеными в подмосковной Дубне.
«Уверен, что все сложности политического характера будут преодолеваться, наука на месте стоять не будет ни при каких обстоятельствах», — сказал он.
Путин добавил, что не сомневается в возобновлении сотрудничества с другими странами в области науки. Президент подчеркнул, что Россия открыта для общения с научным сообществом, ничего не прячет и не «закрывает на замок».
Как сообщало ИА Регнум, Путин в Дубне посетил Объединённый институт ядерных исследований. Он осмотрел коллайдер NICA, а также дал старт его пуску. Президент отметил, что этот проект успешно развивается, российские производители справляются с задачами и не допускают сбоев.
7 июня российский лидер завил, что правительство увеличит расходы на научные исследования. Они достигнут уровня не менее 2% ВВП. Россия планирует за шесть лет войти в десятку мировых лидеров по объёму научных исследований и разработок, сообщил Путин.