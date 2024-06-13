Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в Объединённом институте ядерных исследований в подмосковном городе Дубна 13 июня дал старт пуску ускорительного комплекса NICA.

Кадр из видео

«Технологический пуск разрешаю», — сказал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3895343" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Пуск сверхпроводящего коллайдера комплекса NICA

Диспетчера попросили подать тестовый ток в магнитную систему комплекса NICA. После этого прозвучал сигнал и пошёл ток.

Президент 13 июня прибыл в Объединённый институт ядерных исследований, где с 2013 года строят сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов NICA. С помощью ускорителя учёные изучат влияние спина (момент импульса) частиц на их свойства.

После осмотра коллайдера Путин провёл встречу с получателями мегагрантов. Президент выразил уверенность, что в России наука никогда не будет стоять на месте.