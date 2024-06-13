Путин дал старт пуску ускорительного комплекса NICA в Дубне
Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 17:10 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин в Объединённом институте ядерных исследований в подмосковном городе Дубна 13 июня дал старт пуску ускорительного комплекса NICA.
«Технологический пуск разрешаю», — сказал Путин.
Диспетчера попросили подать тестовый ток в магнитную систему комплекса NICA. После этого прозвучал сигнал и пошёл ток.
Президент 13 июня прибыл в Объединённый институт ядерных исследований, где с 2013 года строят сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов NICA. С помощью ускорителя учёные изучат влияние спина (момент импульса) частиц на их свойства.
После осмотра коллайдера Путин провёл встречу с получателями мегагрантов. Президент выразил уверенность, что в России наука никогда не будет стоять на месте.