Дубна, Московская область, 13 июня, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин встретился с ведущими российскими учёными в подмосковной Дубне. Встреча проходит в Объединённом институте ядерных исследований.

Институт ядерных исследований в Дубне

«Мы открыты для сотрудничества, для использования тех достижений, которые появляются благодаря вашей работе. Мы открыты для того, чтобы результаты этой работы были использованы не только в России, но и в других странах», — отметил президент в начале встречи.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Путин пообщается с учёными и с получателями мегагрантов. Они расскажут президенту, как работает система мегагрантов, и предложат пути её совершенствования.

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Как ранее передавало ИА Регнум, Путин во время посещения Объединённого института ядерных исследований осмотрел коллайдер NICA. Он ознакомился с технологическими особенностями сборки кольца коллайдера тяжёлых ионов. Главе государства показали один из стыков сверхпроводящих модулей.

Президент дал старт пуску ускорительного комплекса NICA. Диспетчер подал тестовый ток в магнитную систему комплекса. После этого прозвучал сигнал и пошёл ток.

Путин 17 мая во время визита в КНР заявил, что в Дубне строят уникальный ускорительный комплекс NICA при участии китайских партнёров. Он выразил уверенность, что эксперименты позволят сделать открытия мирового масштаба.