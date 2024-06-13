Долгопрудный, Московская область, 13 июня, 2024, 15:15 — ИА Регнум. Долгопрудненский городской суд Московской области приговорил к полутора годам лишения свободы гендиректора и главврача частной клиники, которые организовали незаконный въезд в Россию граждан Украины, сообщили 13 июня в пресс-службе управления ФСБ по Москве и Подмосковью.

ЦОС ФСБ РФ/РИА Новости

Они вместе с предпринимателем организовали незаконный въезд в Россию граждан Украины и других стран. Мигрантам выдавали фиктивные справки-приглашения якобы для прохождения обследования в подмосковной клинике. В справке фигурировали несуществующие диагнозы.

В результате в Россию прибыли и встали на учёт в Московском регионе более 150 иностранцев.

«Экс-генеральный директор клиники и бывший главный врач приговорены к 1 году 6 месяцам лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей (каждый); предпринимателю назначено наказание в виде 1 года лишения свободы со штрафом в размере 100 тысяч рублей», — сообщили в ФСБ.

Как сообщало ИА Регнум, 19 апреля Следственный комитет проинформировал о расследовании уголовного дела по статье об организации незаконной миграции (п. «а» ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), в рамках которого силовики задержали 33-летнего мужчину. При обысках в его квартире и по месту работы нашли документы, указывающие на его причастность к преступлениям.

По версии следствия, мужчина, действуя в составе организованной группы, создал условия для организации незаконной миграции в Москве на территории Северного административного округа. Он и другие участники группы заселяли иностранцев, незаконно прибывших в Россию, в квартиры, собственники которых скончались.

В Смоленской и Брянской областях 10 апреля задержали восьмерых участников преступного сообщества за осуществление незаконной миграции. Одним из участников оказался начальник районного отдела записи актов гражданского состояния.