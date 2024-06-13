Херсон, 13 июня, 2024, 14:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины обстреливают поля и лесные массивы в Херсонской области, чтобы спровоцировать пожары, заявил губернатор Владимир Сальдо на видеоконференции с журналистами.

РИА Новости / Александр Кожохин

По его словам, военные используют артиллерию, стремясь уничтожить ранние посевы, сбор которых начали в области.

«ВСУ пытаются помещать сбору, обстреливая поля с целью поджечь их. Обстреливают лесные массивы для того, чтобы тоже создать пожары», — отметил Сальдо.

Губернатор добавил, что такие действия украинские военные не смогут, как раньше, оправдать ударами по военным объектам.

Он подчеркнул, что пересмотр плана посевов с учётом обмеления Каховского и Северо-Крымского каналов, а также отсутствие заморозков позволят области поставлять сельхозпродукцию в другие регионы России.

Как сообщал корреспондент ИА Регнум, в августе прошлого года ВСУ наносили удары по лесам в Алёшкинском районе Херсонской области, пытаясь спровоцировать природные пожары. В результате одного из ударов сухая трава и деревья в лесопосадках загорелись.

7 июня в результате обстрела Вооружёнными силами Украины села Садовое в Херсонской области оказался разрушен магазин. Губернатор области сообщил, что число погибших после обстрела села в Голопристанском составило 22 человека. Осколочные ранения получили 15 мирных жителей, пять из них находились в тяжёлом состоянии. По факту обстрела Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. В СК подчеркнули, что все причастные к этому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.

9 июня один человек погиб и двое получили ранения в результате ударов киевских боевиков по Херсонской области. По информации Сальдо, 25-летний молодой человек погиб в Новой Маячке, там же ранили женщину. Ещё один мужчина получил минно-взрывную травму в Новой Каховке. Украинские беспилотники атаковали жилую застройку, два дома разрушили в Новой Маячке, в Новой Каховке повредили девятиэтажку.