Москва, 8 июня, 2024, 11:37 — ИА Регнум. После удара ВСУ по селу Садовому в Херсонской области, где погибли 22 человека, расследуется уголовное дело по статье о теракте, сообщается в Telegram-канале СКР.

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«Глава ведомства (Александр Бастрыкин. — Прим. ред.) дал поручение руководству Главного следственного управления СК России в рамках расследования уголовного дела по статье 205 УК РФ (террористический акт) оперативно и поименно установить всех лиц, кто отдавал заведомо преступный приказ о террористической атаке гражданского объекта и тех, кто его исполнил», — сообщили в ведомстве.

В СКР подчеркнули, что все причастные к этому преступлению, в том числе из военно-политического руководства Украины, будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание.

Как передавало ИА Регнум, 7 июня ВСУ обстреляли село Садовое в Херсонской области. В результате был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Своими действиями глава киевского режима Владимир Зеленский сделал «кровавый подарок» «покровителям», с которыми он встречается во Франции, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Он отметил, что ВСУ ударили по магазину с правого берега Днепра сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS. В результате атаки погибли 22 человека.

В этот же день ВСУ ударили по многоквартирному дому в Луганске, 60 граждан с ранениями различной степени тяжести находятся в больницах, из них двое несовершеннолетних. Шесть человек погибли.

Удары Украины по Луганску и селу Садовое Херсонской области не останутся без ответа, заявила 7 июня официальный представитель МИД России Мария Захарова. С военной точки зрения убийства мирных жителей не имеют никакого смысла и свидетельствуют об агонии погрязшего в терроризме, беззаконии и коррупции киевского режима, стремящегося убить как можно больше русских людей. Российская армия готова оперативно ответить на любые преступления украинских боевиков, сказала дипломат.