Новая Каховка, Херсонская область, 9 июня, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Один человек погиб и двое получили ранения в результате ударов киевских боевиков по Херсонской области 9 июня, уточнил губернатор региона Владимир Сальдо.

Владимир Сальдо Разрушенные ВСУ дома в селе Новая Маячка

«Сегодня враг целый день терроризирует левобережье, бьет в 30-километровой зоне. Киевские бандиты убили 25-летнего парня в Новой Маячке, там же ранена женщина. Ещё один мужчина получил минно-взрывную травму в Новой Каховке», — написал он в Telegram-канале.

Украинские беспилотники атакуют жилую застройку: на частный сектор в Днепрянах был массовый налёт, разрушено два дома в Новой Маячке, в Новой Каховке повреждена девятиэтажка.

«Противник специально выбрал тактику террора мирного населения, он бесится оттого, что наши бойцы выкурили его боевиков с левобережья как крыс и бьют их на островах», — написал Сальдо.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Сальдо писал, что в Новой Маячке погиб один мирный житель, ещё один получил ранение при обстреле из РСЗО жилого сектора.

7 июня ВСУ нанесли удар по херсонскому селу Садовому. В результате был разрушен магазин, в котором находилось значительное количество посетителей и персонала. Сальдо информировал, что ВСУ ударили с правого берега Днепра сначала корректируемой авиабомбой, а затем из РСЗО HIMARS. Погибли 22 человека.

С 9 по 10 июня объявлен траур по погибшим от удара киевского режима по Садовому.

ВСУ обстреляли Кировской район в Донецке, в результате чего зафиксировано прямое попадание в жилой дом на улице Лозовой. Также киевский режим атаковал Горловку с помощью беспилотника, повреждён газопровод.

Утром 9 июня украинские военные почти за час выпустили по Петровскому району Донецка 10 снарядов калибра 155 мм. При ударе Вооружённых сил Украины погиб мирный житель.