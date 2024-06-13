Москва, 13 июня, 2024, 14:06 — ИА Регнум. Северная Корея — это наш сосед, дружественная страна, потенциал развития двусторонних отношений очень глубокий, заявил на брифинге 13 июня пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Алексей Никольский/ РИА Новости

«Потенциал развития наших отношений очень глубокий», — заявил представитель Кремля.

Как подчеркнул Песков, никто не может оспаривать право России наращивать сотрудничество с КНДР. По его словам, право развивать добрые отношения с соседями ни у кого не должно вызывать озабоченности.

В мае Кремль сообщил, что президент Владимир Путин имеет действующее приглашение посетить Северную Корею. Он также сообщил о начале подготовки к визиту. Его точную дату пока не называли.

В марте лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что вместе с Путиным откроет новую эпоху в двусторонних отношениях. Глава Северной Кореи также выразил уверенность, что под руководством российского лидера народ будет надёжно защищать суверенитет и безопасность страны.

В октябре 2023 года министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень. Глава российского МИД добавил, что Москва помнит вклад, который лидеры Северной Кореи Ким Ир Сен и Ким Чен Ир внесли в становление и развитие двусторонних связей.