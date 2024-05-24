Москва, 24 мая, 2024, 16:10 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин имеет действующее приглашение посетить Северную Корею, такой визит готовится. Об этом 24 мая сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Mikhail Metzel/Kremlin Pool/Global Look Press Президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын

«Как известно, действительно у президента Путина есть действующее приглашение посетить Северную Корею с официальным визитом. Визит готовится», — сказал представитель Кремля.

По его словам, он своевременно сообщит даты такой поездки.

Как передавало ИА Регнум, 18 мая Песков заявил, что подготовка визита президента России Владимира Путина в КНДР идёт своим ходом. В феврале МИД сообщил, что стороны согласовывают сроки визита Путина в КНДР по дипломатическим каналам.

Ранее министр природных ресурсов и экологии РФ, председатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов на встрече с Путиным заявил, что Россия и Корейская Народно-Демократическая Республика впервые со времён СССР обменялись туристическими группами.

В январе главы внешнеполитических ведомств России и КНДР Сергей Лавров и Цой Сон Хи обсудили реализацию договорённостей, достигнутых между президентом РФ Владимиром Путиным и северокорейским лидером в сентябре 2023 года во время визита Ким Чен Ына в Россию.