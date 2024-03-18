Пхеньян, 18 марта, 2024, 15:24 — ИА Регнум. Глава КНДР Ким Чен Ын вместе с президентом России Владимиром Путиным откроет новую эпоху в двусторонних отношениях. Об этом, как сообщило 18 марта Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК), говорится в поздравительной телеграмме, направленной Путину.

SERGEI ILNITSKY/EPA/TASS Лидер КНДР Ким Чен Ын и Президент РФ Владимир Путин

«Я твердо возьму вас за руку, и мы обеспечим новый поворотный момент в корейско-российских дружественных отношениях», — говорится в телеграмме.

В ней также отмечается, что вместе КНДР и Россия построят сильные государства, к которым стремятся народы двух стран.

Ким Чен Ын в телеграмме назвал радостной весть о переизбрании Владимира Путина на пост президента. Он подчеркнул, что на выборах российский народ показал на весь мир волю с уверенностью строить сильную Россию, укрепляя общественно-политическую сплоченность вокруг президента и проявляя патриотизм.

Глава КНДР также выразил уверенность, что под руководством Путина российский народ будет надёжно защищать суверенитет и безопасность страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее, 18 марта, Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с переизбранием на выборах президента России. Поздравительную телеграмму от северокорейского лидера передал российскому МИД посол КНДР в Москве Син Хон Чхоль.

Выборы президента России проходили с 15 по 17 марта. Действующий президент страны, самовыдвиженец Владимир Путин после подсчёта 100% протоколов получил 87,28% голосов избирателей. По данным ЦИК, кандидат от КПРФ Николай Харитонов заручился поддержкой 4,31% избирателей, за Владислава Даванкова («Новые люди») проголосовали 3,85%, а за кандидата от ЛДПР Леонида Слуцкого — 3,20%.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова 18 марта заявила, что рекордные 76 млн человек отдали голоса за Путина. Она также сообщила о рекордной явке избирателей, в 2024 году она составила 77,44%.