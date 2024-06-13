Анкара, 13 июня, 2024, 13:55 — ИА Регнум. Турция и США подписали контракт на поставку партии истребителей F-16. Об этом 13 июня сообщил телеканал TRT Haber со ссылкой на источник в министерстве обороны страны.

Kathrin Lauer/Global Look Press

«Контракт на поставку подписан. Делегации продолжат обсуждать детали в ходе переговоров», — привёл канал слова источника.

Отмечается, что подробности о принятых в дальнейшем решениях доведут до сведения общественности позже.

Как передавало ИА Регнум, в январе 2024 года Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам, заявило, что Госдеп одобрил возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на общую сумму $23 млрд.

В декабре 2022 года Анкара заявила, что ждёт от Вашингтона скорейшего решения вопроса о поставках F-16. В марте 2023 года в Турции заявили, что после разрушительных землетрясений в стране власти, скорее всего, решат пересмотреть планы о покупке у США F-16.