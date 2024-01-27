Вашингтон, 27 января, 2024, 06:18 — ИА Регнум. Возможную продажу Турции истребителей F-16 и оборудования к ним на общую сумму 23 миллиарда долларов одобрил Госдепартамент США. Об этом 26 января заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона, отвечающее за поставки военной техники и оружия за рубеж по межправительственным контрактам.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

«Государственный департамент принял решение одобрить возможную иностранную военную продажу Турецкой Республике самолетов F-16 и соответствующего оборудования на ориентировочную стоимость 23 миллиарда долларов», — уточняется в сообщении оборонного ведомства США.

Турция запросила у США разрешение на приобретение 40 новых истребителей F-16, модернизацию еще 79 уже имеющихся самолётов, дополнительное оборудование, системы навигации и связи, вооружения и боеприпасы, ракеты, запасные части, наземные терминалы и тренировочные системы к ним.

«Возможная продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности, так как повысит потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО, важного для политической и экономической стабильности в Европе», — отмечается в сообщении.

В Пентагоне заверили, что поставки не отразятся на базовом военном балансе в регионе. Основным подрядчиком по всей вероятности, станет компания Lockheed Martin. Пентагон уже уведомил о своём решении Конгресс США. Законодатели в течение 30 дней рассмотрят потенциальную сделку и примут решение по ней.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган связывал одобрение заявки на вступление Швеции в НАТО и принятие Конгрессом США решения по вопросу продажи турецкой стороне истребителей F-16. Запрос на приобретение самолётов власти Турции сделали несколько лет назад. Однако какие-то подвижки по вопросу появились после одобрения парламентом Турции присоединения Швеции к НАТО.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Госдеп США одобрил возможное приобретение Грецией истребителей пятого поколения F-35 и сопутствующего оборудования на $8,6 млрд.

Протокол о вступлении Швеции в НАТО официально утвердил 25 января президент Турции Эрдоган. Предварительно протокол о вступлении Швеции в НАТО одобрил парламент Турции. После публикации в правительственном вестнике он считается утверждённым турецким лидером Реджепом Эрдоганом.