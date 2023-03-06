Анкара, 6 марта, 2023, 06:58 — ИА Регнум. После разрушительных землетрясений в Турции властями страны, скорее всего, будет принято решение пересмотреть планы о покупке у США истребителей F-16. Об этом заявил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан изданию РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM F-16

Политик объяснил решение дороговизной воздушных судов — стоимость покупки составляет 20 миллиардов долларов. Просьбу к США о поставке истребителей он назвал ошибкой, так как их долго отказываются предоставлять. Самолёты «устарели и неконкурентоспособны» по сравнению с аналогами, сказал Эрхан. Он призвал немедленно пересмотреть планы о покупке F-16.

«У Турции были ожидания от программы. Теперь есть другие варианты, например, китайский самолет, который был продан Пакистану, российские самолеты, а также истребитель Eurofighter», — отметил член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2022 года власти Турции заявляли, что ждут от Вашингтона скорейшего решения вопроса о поставках истребителей F-16. Тогда вице-президент Турции Фуат Октай подчёркивал важность оборонного сотрудничества между двумя странами.