Анкара, 13 декабря, 2022, 08:22 — ИА Регнум. Турецкие власти ожидают от Вашингтона скорейшего решения вопроса о поставках истребителей F-16 в Турцию, сообщает 13 декабря информационное агентство Anadolu.

Jerry Gunne Истребитель F-16 ВВС Турции

Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай. Он подчеркнул важность оборонного сотрудничества между двумя странами. Октай считает, что поставки американских самолётов в Турцию являются возможностью ещё укрепить связи Анкары и Вашингтона в военной сфере.

Вице-президент Турции пояснил, что скорейшее решение вопроса о самолётах имеет решающее значение не только для Анкары, но и для сдерживающего и оборонного потенциала НАТО.

Октай выразил удовлетворение позицией администрации США по этому вопросу. Он также заявил, что Турция надеется на положительную роль и американского конгресса.

Напомним, что ряд американских конгрессменов в октябре прошлого года выступил против продажи 40 истребителей F-16.