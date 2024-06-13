Брюссель, 13 июня, 2024, 13:52 — ИА Регнум. Суд Евросоюза назначил Венгрии штраф размером 200 млн евро за нарушение прав приёма беженцев. Об этом сообщили в пресс-службы ведомства.

Filip Radwanski/Global Look Press Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан

«Речь идёт о беспрецедентном и очень серьёзном нарушении европейского права. Суд ЕС приговаривает Венгрию к штрафу в 200 млн евро и к штрафным выплатам в один млн евро в сутки за каждый день задержки», — заявила инстанция.

В декабре 2020 года суд постановил, что Венгрия не соблюдала нормы законодательства ЕС в части предоставления международной защиты и возвращения незаконно пребывающих жителей третьих стран. Просителей защиты задерживали в транзитных зонах и выдворяли из страны, не дожидаясь окончательных решений по поданным апелляциям после отказов в прошении.

Судебная инстанция обвинила страну в угрозе единству законодательства ЕС. Отмечалось, что Венгрия нарушает единство членов организации, так как не позволяет беженцам оставаться на территории страны до окончательного выяснения их правового статуса.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал назначенный судом штраф возмутительным и неприемлемым. В соцсети X (бывший Twitter) он отметил, что нелегальные мигранты для брюссельских чиновников стали важнее, чем европейские граждане.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2020 года Венгрия закрыла транзитные лагеря для мигрантов на сербско-венгерской границе. Это сделали в ответ на решение Европейского суда справедливости, обвинившего страну в том, что она заставляет мигрантов пребывать в транзитных лагерях, то есть лишает их свободы. Венгерские власти с этим вердиктом Суда ЕС не согласились, поскольку в результате реализация его решения грозит ЕС дополнительным наплывом мигрантов.

В октябре 2021 года Виктор Орбан предостерег Евросоюз от новой волны нелегальной миграции. Причиной он указал рост численности мигрантов из Афганистана на южных границах Венгрии. Уже тогда премьер-министр подчёркивал, что причиной миграционного кризиса стала «брюссельская элита», заложником которой оказался Европейский союз.

В декабре 2022 года Орбан заявил, что есть ряд вопросов, по которым Венгрия не подчинится Евросоюзу. Речь шла, в частности, о требованиях Брюсселя прекратить бороться с нелегальной миграцией, разрешить ЛГБТ-пропаганду (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ), активно поддерживать антироссийские санкции.