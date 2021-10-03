Будапешт, 3 октября, 2021, 21:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан предостерег Евросоюз от новой волны нелегальной миграции. Об этом он сообщил в интервью изданию Parlamentni Listy.

Kremlin.ru Виктор Орбан

«Численность мигрантов из Афганистана на южных границах Венгрии возрастает уже сейчас. Настоящая большая волна придет позже. Мы должны этому противодействовать, и Венгрия готова. Грустно, что, как и в 2015 году, Брюссель нам всаживает нож в спину», — отметил Орбан в интервью изданию.

Премьер-министр подчеркнул, что причиной миграционного кризиса является «брюссельская элита», заложником которой стал Европейский союз.

Выходом из сложившейся ситуации, по мнению Орбана, является необходимость сплочения людей, а также сильные вожди.