Киев, 13 июня, 2024, 12:23 — ИА Регнум. Под Киевом больше суток продолжается пожар на складах с топливом, принадлежащих аэропорту Борисполь, сообщил 13 июня Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

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В ночь на 13 июня канал сообщил о пожаре, который на момент сообщения продолжался уже сутки. По данным военкоров, в его тушении участвуют две с половиной сотни человек и больше ста единиц техники. Ссылаясь на украинскую службу по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), канал сообщил, что загорелось военно-промышленное предприятии в Киевской области, по которому в ночь на 12 июня нанесли удар.

Сегодня, 13 июня, канал уточнил, что возгорание тушит группа пожарных расчётов аэропорта Борисполь. Об этом свидетельствует надпись Boryspil the International airport на машинах. Кроме того, на фотографиях, которые сделали очевидцы, фигурировали характерные для аэродромов бетонные плиты.

«Карта пожаров NASA показывает, что попадание ракет было в топливную инфраструктуру аэропорта Васильков (находится рядом с Борисполем. — Прим. ред.) Киевской области, где хранились большие запасы топлива, которые украинцы огромными силами не могут потушить уже почти 30 часов (на 8:30 мск)», — сообщил канал.

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по объектам на территории Киевской области.

Как сообщало ИА Регнум, глава военной администрации Киевской области Руслан Кравченко 12 июня заявил, что ночью на одном из промышленных объектов региона вспыхнул сильный пожар, которому предшествовала серия взрывов. Он также сообщил, что ряд объектов в Киевской области получил повреждения.

Накануне, 12 июня, украинские СМИ сообщили о взрывах в районе Днепропетровска и о сильном пожаре.