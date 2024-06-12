Днепропетровск, Украина, 12 июня, 2024, 09:48 — ИА Регнум. В районе города Днепропетровска прогремели взрывы, сообщил 12 июня украинский «24-й канал».

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что прогремело не менее двух взрывов. На каких объектах — не сообщается.

После взрывов под Днепропетровском вспыхнул сильный пожар, сообщило издание «Страна. ua».

Министерство обороны России не сообщало о нанесении ударов по каким-либо объектам в Днепропетровском области.

Как сообщало ИА Регнум, власти подконтрольной киевскому режиму части Херсонской области сообщили о повреждении критически важных объектов. При этом не уточнялось, о каких объектах идёт речь.

Ночью на всей территории Украины дважды объявляли воздушную тревогу. Сообщалось о взрывах в Киеве, а позже — о пожаре на одном из промышленных объектов в области.