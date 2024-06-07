Москва, 7 июня, 2024, 16:39 — ИА Регнум. Запад по-прежнему стремится уничтожить Россию как единое государство, которое не соответствует европейским стандартам и нормам, при этом очень похоже на Европу. Такое мнение 7 июня корреспонденту ИА Регнум высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя слова президента Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорада Додика о том, что план о разделе России на пять частей придуман Западом, российский президент Владимир Путин понял тенденции и встал во главе борьбы за национальные интересы своей страны.

Иван Шилов ИА Регнум

Безпалько отметил, что Додик правильно оценил стремление Запада разделить Россию на части. Такие планы существовали уже более 100 лет, подобный план вынашивал ещё Наполеон Бонапарт.

«В данной ситуации Россию предполагалось разделить на множество частей. Запад хочет уничтожить Россию как цельное государство и как цивилизацию, которая не вписывается в европейские стандарты, но так похожа на Европу. Однако Россия уже побеждала объединённую Европу на поле боя. Додик во многом сравнивает судьбу своей родины с судьбой России, и в этом есть смысл, потому что страны действительно очень похожи», — подчеркнул эксперт.

Он отметил, что если посмотреть на историю Югославии, то можно увидеть, что, начиная с 90-х годов, она была разделена на республики, что привело к гражданской войне и в итоге оставило от бывшей Югославии только Сербию. От Сербии также отторгли автономный край Косово, и в будущем, возможно, будут пытаться отторгнуть Воеводино, предположил политолог.

Додик высказал главное, что Запад не хочет, чтобы существовали ни Россия, ни большое сербское государство на Балканах, которое дружественно относится к России, добавил Безпалько.

Он пояснил, что Запад планировал разделить Россию по национально-этническому и религиозному признаку, опираясь на все виды существующих в обществе противоречий, включая социальные. Также были попытки сыграть на сепаратизме и на амбициях региональных элит, чтобы Россия повторила судьбу СССР. Запад надеялся на религиозные столкновения населения, и это дополняется очень сильным миграционным фактором. Однако Запад не смог реализовать свои планы, потому что во многом он недооценил Россию. Он преувеличивал значение своего экономического фактора и приуменьшал значение России как экономического агента, уточнил эксперт.

Он также отметил, что кроме этого, прочность России оказалась выше, чем рассчитывал Запад. Сейчас только начало этих противоречий и кризисов. В жёсткое противостояние Россия и Запад вступили в начале 2022 года. Сейчас Россия ведёт борьбу не с Украиной, потенциал которой был уничтожен за два месяца спецоперации, а с Западом, на стороне которого находятся более 50 государств. Они насыщают киевский режим оружием, деньгами, технологиями, уточнил политолог.

По его словам, Украина — это ещё один способ разрушить Россию и вызвать в стране кризисные явления, включая экономический кризис. С помощью этого конфликта Запад пытается экономически задушить Россию.

«Владимир Путин — это человек, который бросил вызов Западу. Он первым из постсоветских лидеров открыто провозгласил стремление России к суверенитету в своей мюнхенской речи. Это привело к столкновению с Западом, который не терпит суверенных государств. В настоящее время суверенных стран в мире существует не так много, и Россия — одна из них», — подчеркнул Безпалько.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин в декабре 2023 года заявил, что США хотели разделить Россию и подчинить по отдельности, как уже сделали это с Европой. Он подчеркнул, что на Украине американцы провели отдельную работу, опираясь на местных националистов. Президент напомнил, что сразу после распада СССР западные страны начали сотрудничать в России с «пятой колонной», террористами и сепаратистами. Это была попытка устранить конкурента на геополитической арене, отметил российский лидер.

Путин во время встречи с военными корреспондентами 13 июня 2023 года заявил, что Запад никогда не достигнет своих геополитических целей в отношении Москвы. Глава государства подчеркнул, что своими действиями, в частности военной помощью Киеву, Запад лишь нарушает международное право.

Путин также заявлял, что Запад не сможет навязать России свои правила. Он подчеркнул, что Россия не намеревается им следовать, а экс-партнёры в ряде стран маниакально разрушают правовую базу и каналы связи, пытаясь навязать всем свои взгляды.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в марте 2023 года также заявил, что западные страны стремятся разделить РФ на части и поэтому пытаются дестабилизировать обстановку внутри страны. Россия им не нужна ни в каком виде, тем более такая большая, с ядерным щитом и не покорившаяся США, отметил политик. Медведев считает, что такие куски российской территории могут даже вступить в НАТО, особенно на условиях раздела национальных богатств России.