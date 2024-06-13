Эр-Рияд, 13 июня, 2024, 11:43 — ИА Регнум. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд провёл встречу с главой киевского режима Владимиром Зеленским в Джидде. Об этом 12 июня сообщила газета Asharq Al-Awsa.

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«Лидеры обсудили двусторонние отношения между двумя странами и развитие украинско-российского кризиса», — отметило издание.

Уточняется, что наследный принц в ходе беседы указал на заинтересованность и поддержку Саудовской Аравией всех международных усилий, направленных на урегулирование кризиса на Украине и средства смягчения его гуманитарных последствий.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 12 июня Зеленский прибыл с необъявленным визитом в Саудовскую Аравию. В аэропорту Джидды его встретили официальные лица, включая заместителя губернатора провинции Мекка принца Сауда бин Мишааль бин Абдель Азиза и государственного министра и советника по нацбезопасности Мусаида бен Мухаммед аль-Айбана.

Оппозиционная немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) 11 июня сообщила, что будет бойкотировать предстоящую речь Зеленского в бундестаге. По словам представителей партии, лидер киевского режима продвигает очень опасную спираль эскалации конфликта и сознательно наращивает угрозу ядерного конфликта.

Глава киевского режима 7 июня выступил в полупустом зале парламента Франции. В ходе речи на французском языке Зеленский призвал парламентариев страны продолжать оказывать помощь Киеву.

Британский эксперт Александр Меркурис 4 июня высказал мнение, что лидер киевского режима отправился в зарубежные поездки из-за тяжёлой обстановки в Киеве. Эксперт добавил, что считает, что Зеленский именно из-за этого недавно побывал в Сингапуре и на Филиппинах.