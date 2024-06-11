Берлин, 11 июня, 2024, 16:22 — ИА Регнум. Депутаты оппозиционной партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость» (BSW) собираются бойкотировать предстоящую речь главы киевского режима Владимира Зеленского в бундестаге. Об этом 11 июня сообщил немецкий телеканал NTV со ссылкой на заявление политической силы.

TASS/Zuma

Отмечается, что представители BSW не будут присутствовать в зале бундестага, когда там будет выступать лидер киевского режима, так как Зеленский, как отмечается в заявлении, продвигает очень опасную спираль эскалации конфликта и сознательно увеличивает риск ядерного конфликта.

В документе уточняется, что речь главы киевского режима будет «символом поддержки безо всякой критики» и это BSW не сможет поддержать. При этом партия выступила с осуждением в адрес России, заявив о необходимости скорейшего разрешения украинского конфликта.

Зеленский участвует конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине и во второй половине дня намерен выступить перед депутатами бундестага.

Как сообщало ИА Регнум, 3 июня Вагенкнехт заявила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц должен публично объяснить решение разрешить ВСУ наносить удары немецким оружием по России. Политик добавила, что несущий войну в Россию с помощью немецкого оружия, по её мнению, в итоге принесёт её на территорию Германии.

Депутат бундестага от BSW Севим Дагделен 4 июня рассказала, что Запад готовит предлог для размещения своих войск на контролируемой Киевом территории. Она напомнила, что до официального вступления США в войну во Вьетнаме там уже находились 15 тыс. американских советников, для якобы защиты которых туда затем ввели американские войска.

Президент России Владимир Путин 5 июня в разговоре с главами мировых информационных агентств на Петербургском международном экономическом форуме не исключил, что отношения Москвы и Берлина могут окончательно разрушиться из-за поставок Германией Украине ракет. Глава государства отметил, что появление первых немецких танков в зоне СВО вызвало «моральный и этический шок» в России.