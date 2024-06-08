Париж, 8 июня, 2024, 05:08 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский 7 июня выступил в полупустом зале парламента Франции, при этом на французском языке. Он попросил депутатов о продолжении поддержки Украины. Об этом сообщило украинское издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Зеленский

«Мы можем полагаться на вашу поддержку, на ваше оружие, системы ПВО», — заявил Зеленский.

Он также добавил, что на данный момент выступает против завершения конфликта в зоне спецоперации.

По завершении спича Зеленского прозвучали немногочисленные аплодисменты.

Как передавало ИА Регнум, Зеленский на встрече с главой Белого дома Джо Байденом 7 июня в Париже заявил, что хочет сообщить «некоторые подробности с поля боя», которыми не хотел делиться со СМИ. Расшифровка их разговора опубликована на сайте администрации США.

Зеленский в ходе беседы множество раз поблагодарил Байдена за помощь и поддержку, заявив, что хочет поговорить об укреплении Харьковской области.