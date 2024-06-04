Лондон, 4 июня, 2024, 14:01 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский отправился в зарубежные поездки из-за тяжёлой обстановки в Киеве, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своём блоге на YouTube.

Zuma/TASS Глава киевского режима Владимир Зеленский

«Можно было бы предположить, что у Зеленского много проблем, которые сейчас должны держать его в Киеве, но он, как это водится, оказавшись в сложной ситуации в украинской столице, решает отправиться в другие страны», — указал Меркурис.

По словам эксперта, именно по этой причине украинский политик недавно побывал в Сингапуре и на Филиппинах. Кроме того, Меркурис отметил, что Зеленский своими визитами в страны Азии хочет втянуть государства этого региона в вооружённый конфликт на Украине.

Так, на встрече с филиппинским президентом Бонгбонгом Маркосом во дворце Малаканьян Зеленский попросил направить филиппинских работников психиатрической службы на Украину, чтобы тем самым обеспечить благополучие и психическое здоровье своих солдат.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла эту просьбу главы киевского режима. Она отметила, что ровно этими проблемами и должны заняться участники так называемой «швейцарской конференции». Также Захарова напомнила о решении МИД Австралии отправить в качестве представителя на данное мероприятие министра госуслуг и системы страхования инвалидов.

Александр Меркурис ранее отмечал, что Зеленский в последнее время начал вести себя всё более неустойчиво и эмоционально, а его окружение замечает у него признаки сумасшествия. По мнению эксперта, Зеленский перестал доверять президенту США Джо Байдену и, возможно, многим представителям его окружения.