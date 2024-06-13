Москва, 13 июня, 2024, 08:44 — ИА Регнум. Банк России будет рассчитывать курс российского рубля по внебиржевому рынку, однако курс останется единым и рыночным, и только изменится круг данных для его расчёта. Об этом 13 июня сообщили журналистам в пресс-службе регулятора.

Дарья Антонова ИА Регнум

«Банк России будет рассчитывать официальный курс рубля по внебиржевому рынку. Курс останется единым и рыночным, лишь изменится круг данных для его расчёта», — рассказали в ЦБ.

В пресс-службе отметили, что международный валютный рынок и внутренние валютные рынки большей части государств являются внебиржевыми.

Торговля валютой на бирже не является необходимым условием для конвертируемости национальной валюты, свободного обращения иностранной валюты и рыночного образования её курса, добавили в регуляторе.

Как сообщало ИА Регнум, 31 мая курс евро на Московской бирже впервые с 23 мая поднялся выше 98 рублей. На тот момент за доллар давали 90,08 рубля (+23 копейки), а за юань — 12,4 рубля (+ три копейки).

В ходе торгов на Мосбирже 27 мая доллар впервые с 30 января опустился ниже отметки 89 рублей. В тот день евро дешевел на 67 копеек (-0,69%) — до 96,63 рубля, а за юань давали 12,225 рубля (-0,51%).

Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце марта отмечала, что ЦБ не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса рубля. По её словам, это подтверждается данными статистики, а все изменения в золотовалютных резервах связаны с операциями по бюджетному правилу и переоценкой.