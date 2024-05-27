Москва, 27 мая, 2024, 10:48 — ИА Регнум. Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 30 января опустился ниже отметки 89 рублей. Это 27 мая следует из данных торговой площадки.

Известия/ Дмитрий Коротаев

По состоянию на 10:17 мск доллар подешевел на 56 копеек (-0,62%), за него давали 88,96 рубля.

В это же время курс евро снижался на 67 копеек (-0,69%) — до 96,63 рубля, а курс юаня снижался до 12,225 рубля (-0,51%).

Как сообщало ИА Регнум, 6 мая курс доллара на Мосбирже впервые с 12 марта опустился до 91 рубля. До этого курс доллара падал ниже отметки в 91 рубль в конце февраля текущего года.

23 января Андрей Белоусов, занимавший на тот момент пост вице-премьера, заявил, что правительство положительно оценило принятые в октябре 2023 года меры по стабилизации валютного курса — обязательную продажу валютной выручки крупнейшими российскими экспортёрами. Речь шла об указе президента России Владимира Путина об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки по внешнеторговым контрактам отдельными крупнейшими отечественными экспортёрами.