Москва, 31 мая, 2024, 17:04 — ИА Регнум. Курс евро в ходе торгов на Московской бирже впервые с 23 мая поднялся выше отметки 98 рублей. Это 31 мая следует из данных торговой площадки.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

По состоянию на 16:18 мск курс евро вырос 58 копеек и составил 97,95 рубля, а за несколько минут до этого составлял 98,01 рубля.

В это же время доллар подорожал на 23 копейки и за него давали 90,08 рубля, а курс юаня поднимался на три копейки, до 12,4 рубля.

Как сообщало ИА Регнум, 27 мая курс доллара на Мосбирже впервые с 30 января опустился ниже 89 рублей — до 88,96 рубля. На тот момент курс евро снижался на 67 копеек (-0,69%) и составлял 96,63 рубля, а курс юаня снижался до 12,22 рубля (-0,51%).

Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже 6 мая впервые с 12 марта опустился до 91 рубля. Перед этим курс американкой валюты опускался ниже отметки в 91 рубль в конце февраля.

В ходе торгов на Мосбирже 16 апреля курс доллара впервые с 30 октября 2023 года превысил 94 рубля. В то время курс евро снизился 18 копеек — до 99,66 рубля, а курс юаня вырос до 12,9 рубля.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в конце марта заявила, что регулятор не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса рубля. Она уточнила, что это подтверждается данными статистики, уточнив, что все изменения в золотовалютных резервах связаны с операциями по бюджетному правилу и переоценкой, а курс рубля является плавающим.