Москва, 22 марта, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Центробанк не тратит золотовалютные резервы на поддержание курса рубля, что подтверждает статистика. Об этом 22 марта заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Мы не тратим резервы на поддержание курса, это, кстати, видно из статистики золотовалютных резервов», — сказала она.

По словам Набиуллиной, все изменения в золотовалютных резервах связаны с операциями по бюджетному правилу и переоценкой, а курс рубля плавающий, в связи с чем ЦБ не принимает каких-либо специальных мер по его удержанию на том или ином уровне.

Глава Банка России уточнила, что регулятор не проводит операции на валютном рынке за счет собственных резервов, кроме операций по бюджетному правилу с февраля 2022 года.

«В феврале 2022 года это было необходимо для рисков финансовой стабильности. Сейчас таких рисков финансовой стабильности нет, поэтому нет необходимости в такого рода операциях», — резюмировала Набиуллина.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 22 марта Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых второй раз подряд. Такой уровень ставки регулятор установил в декабре 2023 года, её повышали с июля 2023 года для снижения инфляции.

Ранее в этот же день Банк России продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до сентября. Уточнялось, что это положение действует независимо от валюты вклада.

Курс доллара на Мосбирже 29 февраля упал ниже 91 рубля впервые с 12 февраля. Днём ранее курс евро на Московской бирже упал ниже 99 рублей впервые с 15 февраля.