Севастополь, 12 июня, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Российские военные отразили ракетную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил 12 июня губернатор Михаил Развожаев.

Mil.ru ПВО. Сирия

Ранее он написал, что в городе работает система противовоздушной обороны (ПВО) России.

«Отражение ракетной атаки завершено», — объявил губернатор в своём Telegram-канале.

Развожаев уточнил, что все воздушные цели удалось сбить высоко в небе. При этом большую часть ракет поразили над акваторией возле города.

По данным губернатора, в результате действий ВСУ никто не пострадал и нет повреждений объектов. Вместе с тем, как отметил глава Севастополя, экстренные службы принимают сообщения об упавших осколках в районе улицы Комбрига Потапова и в районе Юхариной балки.

Развожаев добавил, что тип уничтоженных ракет устанавливается. Он также напомнил жителям об опасности суббоеприпасов и осколков. Губернатор призвал население не приближаться к таким находкам.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь с 18 на 19 мая силы ПВО сбили над Крымским полуостровом девять оперативно-тактических ракет ATACMS и один беспилотник ВСУ. При этом жители Севастополя оставляли сообщения об упавших осколках и суббоеприпасах в городе.

24 мая российские военные сбили над Крымом три ракеты ATACMS. 9 июня Михаил Развожаев заявил, что попытки ВСУ повлиять на ситуацию ударами дальнобойных ракет провалились. Он добавил, что группировка сил ПВО России увеличится.