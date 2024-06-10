Курск, 10 июня, 2024, 23:02 — ИА Регнум. Российские средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) за сутки обезвредили в приграничных районах Курской области 26 украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом 10 июня сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов.

Иван Шилов ИА Регнум

«Средствами радиоэлектронной борьбы в приграничных районах ликвидировано и обезврежено 26 украинских дронов», — указал Смирнов в сводке, опубликованной в его Telegram-канале.

Врио губернатора уточнил, что в течение дня сбросы взрывоопасных устройств с украинских БПЛА и атаки дронов-камикадзе были зафиксированы в районах сёл Гуево, Кондратовка, Гоптаровка, Весёлое и Гордеевка, а также вблизи хуторов Олешня, Отруба и посёлков Политотдельский и Краснооктябрьский.

Также украинские войска обстреляли Гордеевку и Троицкое Кореневского района, посёлок Тёткино и хутор Заря Глушковского района, деревню Милаевка Беловского района, село Гоголевка Суджанского района и пункт пропуска «Суджа».

В результате атак никто не пострадал, повреждения получил один жилой дом.

Как передавало ИА Регнум, 9 июня дроны ВСУ атаковали посёлок Коренево и город Суджу в Курской области, применив дроны-камикадзе, квадрокоптеры и восьмивинтовой октокоптер. Российские военные ликвидировали восемь украинских беспилотников. По словам врио губернатора региона Алексея Смирнова, в результате атаки повреждены два административных здания.

В понедельник официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков сообщил, что российские средства противовоздушной обороны за сутки перехватили и уничтожили 51 беспилотный летательный аппарат, а также одну противокорабельную ракету «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM американского производства, две французский управляемые авиабомбы Hammer, две американские авиабомбы JDAM и семь реактивных снарядов РСЗО «Ураган» и Himars.