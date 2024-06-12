Белгород, 12 июня, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Отключение электроэнергии произошло в 15 населённых пунктах Белгородского района. Об этом 12 июня сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Без света

Как уточнил губернатор региона, без света остались посёлки Октябрьский, Малиновка и Политотдельский, села Бехлевка, Отрадное, Красный Октябрь, Варваровка, Соловьёвка, Толоконное, Петровка, Веселая Лопань, Долбино, Головино, хутора Угрим и Водяной.

Гладков пояснил, что устранение последствий атаки беспилотников ВСУ на Белгородский район аварийные бригады начнут после предварительного согласования с Минобороны России.

Ранее ИА Регнум сообщало, что ВСУ начали разбрасывать на приграничных с Белгородской областью территориях противопехотные мины с сейсмодатчиками. Губернатор региона Гладков призвал жителей Белгородской области не приближаться к любым похожим на военные снаряды объектам и в случае их обнаружения обращаться в экстренные службы.

В ночь на 12 июня украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, применив реактивные системы залпового огня. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель, два человека получили осколочные ранения, ещё один — контузию.

10 июня в Шебекино на мине подорвались оператор телеканала «Россия 24» и трое бойцов местной самообороны. Сотрудника СМИ с осколочными ранениями госпитализировали в тяжёлом состоянии, ему провели операцию. После случившегося в медучреждение обратился ещё один человек, пострадавший при взрыве мины. У него выявили признаки контузии.