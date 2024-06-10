Белгород, 10 июня, 2024, 14:37 — ИА Регнум. Сотрудник телеканала «Россия 24» и трое бойцов местной самообороны подорвались на мине в городе Шебекино в Белгородской области. Об этом 10 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Евгений Биятов/РИА Новости

«В городе Шебекино четверо человек подорвались на мине, из них трое бойцов самообороны и один сотрудник телеканала «Россия 24», — написал он.

Глава региона уточнил, что оператора телеканала с осколочными ранениями брюшной полости и левого плеча доставили в тяжёлом состоянии в Шебекинскую ЦРБ, где его сейчас оперируют.

Одного из раненых бойцов бригада скорой помощи доставила с ранениями конечностей в больницу № 2 города Белгорода, ещё двум оказали медицинскую помощь и дальше они будут лечиться амбулаторно, отметил Гладков.

Он добавил, что всем пострадавшим оказывают необходимую медпомощь, на месте подрыва работают сотрудники оперативных служб.

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 июня в Шебекино в результате обстрела ВСУ пострадали три мирных жителя. По словам Гладкова, в медучреждения доставили мужчину и двух женщин с различными осколочными ранениями.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий 9 июня сообщил об обстреле города Пологи со стороны украинской армии. Глава региона уточнил, что в результате погибла женщина 1963 года рождения, разрушено домовладение.

Руководитель Херсонской области Владимир Сальдо 9 июня сообщил, что один человек погиб и двое получили ранения при обстрелах со стороны украинских войск в Новой Маячке и Новой Каховке.