Белгород, 12 июня, 2024, 07:51 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины начали разбрасывать на приграничных с Белгородской областью территориях противопехотные мины с сейсмодатчиками. Об этом 12 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Сергей Батурин/РИА Новости

«Ещё одна сложная опасность, которую мы до этого не видели. Противник в 10-километровой зоне, приграничной, разбрасывает противопехотные мины с сейсмодатчиками», — указал Гладков в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале.

Губернатор региона добавил, что будут предприняты шаги по распространению видеоматериалов с описанием и изображением этих боеприпасов. Также он призвал жителей Белгородской области не приближаться к любым похожим на военные снаряды объектам и в случае их обнаружения обращаться в экстренные службы.

Как передавало ИА Регнум, в ночь на 12 июня украинские войска обстреляли Шебекино в Белгородской области, применив реактивные системы залпового огня. В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб мирный житель, два человека получили осколочные ранения, ещё один — контузию. Как уточнил Гладков, повреждения получило одно частное домовладение, линии электропередачи и девять автомобилей.

10 июня в Шебекино на мине подорвались оператор телеканала «Россия 24» и трое бойцов местной самообороны. Сотрудника СМИ с осколочными ранениями госпитализировали в тяжёлом состоянии, ему провели операцию. После случившегося в медучреждение обратился ещё один человек, пострадавший при взрыве мины. У него выявили признаки контузии.