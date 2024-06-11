Шебекино, Белгородская область, 12 июня, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб в результате обстрела украинскими военными города Шебекино в Белгородской области, сообщил 12 июня глава региона Вячеслав Гладков.

Иван Шилов ИА REGNUM Шебекино под обстрелом ВСУ

ВСУ били по населённому пункту из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО).

«В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор в своём Telegram-канале.

Кроме того, по данным Гладкова, ещё три человека пострадали. Две женщин с осколочными ранениями поступили в городскую больницу. Ещё один пострадавший получил контузию, но отказался от госпитализации.

Также при атаке повредило шесть частных жилых домовладений и 11 многоквартирных домов. В них выбило окна, посекло фасады и кровлю. В нескольких квартирах оказались повреждены балконные плиты.

Серьезно пострадало одно частное домовладение, где выявили прямое попадание. Помимо этого, повержения зафиксированы у девяти автомобилей и линии электропередачи.

Как сообщало ИА Регнум, 10 июня в Шебекино подорвались на мине оператор телеканала «Россия 24» и трое бойцов самообороны. Сотрудника СМИ госпитализировали в тяжёлом состоянии. Ему успешно провели операцию.

Одного из бойцов самообороны также доставили в больницу. Ещё двоим пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

При этом после случившегося в медицинское учреждение обратился ещё один человек, который пострадал при взрыве мины. У него обнаружили признаки контузии.