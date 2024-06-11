При обстреле Шебекино украинскими военными погиб мирный житель
Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино из установки залпового огня, погиб один человек
Шебекино, Белгородская область, 12 июня, 2024, 01:31 — ИА Регнум. Один мирный житель погиб в результате обстрела украинскими военными города Шебекино в Белгородской области, сообщил 12 июня глава региона Вячеслав Гладков.
ВСУ били по населённому пункту из установки реактивной системы залпового огня (РСЗО).
«В результате прямого попадания снаряда в квартиру погиб один мирный житель. Мужчина от полученных ран скончался на месте до приезда медиков. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал губернатор в своём Telegram-канале.
Кроме того, по данным Гладкова, ещё три человека пострадали. Две женщин с осколочными ранениями поступили в городскую больницу. Ещё один пострадавший получил контузию, но отказался от госпитализации.
Также при атаке повредило шесть частных жилых домовладений и 11 многоквартирных домов. В них выбило окна, посекло фасады и кровлю. В нескольких квартирах оказались повреждены балконные плиты.
Серьезно пострадало одно частное домовладение, где выявили прямое попадание. Помимо этого, повержения зафиксированы у девяти автомобилей и линии электропередачи.
Как сообщало ИА Регнум, 10 июня в Шебекино подорвались на мине оператор телеканала «Россия 24» и трое бойцов самообороны. Сотрудника СМИ госпитализировали в тяжёлом состоянии. Ему успешно провели операцию.
Одного из бойцов самообороны также доставили в больницу. Ещё двоим пострадавшим назначили амбулаторное лечение.
При этом после случившегося в медицинское учреждение обратился ещё один человек, который пострадал при взрыве мины. У него обнаружили признаки контузии.