Донецк, 12 июня, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Четверо сотрудников МЧС пострадали в Донецке из-за обстрела со стороны украинской армии. Об этом 12 июня сообщила пресс-служба министерства.

РИА Новости / Сергей Батурин

«В Петровском районе огнеборцы ведомства тушили загорание сухой травы. В это время произошел обстрел», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадавшие самостоятельно добрались от места происшествия до больницы. Их госпитализировали и оказали медицинскую помощь.

Кроме того, незначительные повреждения получил пожарный автомобиль, добавили в пресс-службе.

Как ранее передавало ИА Регнум, в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ погибла одна женщина, ещё двое мужчин получили ранения при атаке дрона.

11 июня мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка.

До этого мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле жилмассива «Строитель» со стороны ВСУ погибла мирная жительница. По данным СЦКК, утром 11 июня украинские войска дважды обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров.