Донецк, 12 июня, 2024, 02:44 — ИА Регнум. Мирная жительница пострадала в результате обстрела Петровского района Донецка со стороны Вооружённых сил Украины. Об этом во вторник, 11 июня, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

«По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 11 июня по состоянию на 23:30 поступила дополнительная информация о пострадавших среди гражданских лиц», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что в результате обстрела украинских войск пострадала мирная жительница.

За прошедшие сутки ВСУ 22 раза обстреляли территорию региона, выпустив суммарно 65 единиц различных боеприпасов. В результате обстрелов погиб один человек, повреждения получили четыре жилых домостроения и один автомобиль.

Как передавало ИА Регнум, ранее мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что при обстреле жилмассива «Строитель» со стороны ВСУ погибла мирная жительница. По данным СЦКК, утром 11 июня украинские войска дважды обстреляли Горловку, выпустив пять снарядов калибра 155 миллиметров.