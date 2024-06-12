Кишинёв, 12 июня, 2024, 17:49 — ИА Регнум. Глава Гагаузии Евгения Гуцул заявила 12 июня, что её адвоката на протяжении нескольких часов отказываются выпускать из аэропорта Кишинёва после возвращения из России.

РИА Новости / Алексей Майшев

«ПДС (Партия «Действие и солидарность». — Прим. ред.) лишила меня права на защиту. Моего адвоката уже несколько часов держат в аэропорту», — сказала Гуцул, выступая перед сторонниками у здания суда.

Глава Гагаузии вместе с делегацией депутатов парламента Молдавии вернулась из России, где они участвовали в работе Петербургского международного экономического форума. Политик отметила, что удивилась, когда её легко отпустили из аэропорта без досмотра и допросов.

«Позже стало понятно, что меня на сегодняшнем заседании хотели оставить одну, без защитника. Разве в этом заключается правосудие?» — заявила Гуцул.

В результате суд принял решение перенести заседание на 26 июня.

Как сообщало ИА Регнум, 24 апреля в молдавской прокуратуре по борьбе с коррупцией заявили, что передали в суд уголовное дело в отношении главы Гагаузии и секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор». Гуцул обвинили по двум эпизодам якобы в получении средств на финансирование избирательной кампании от организованной преступной группы. Ей грозит штраф или до семи лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности.

30 апреля стало известно, что суд в Кишинёве перенёс первое заседание по делу Гуцул, назначенное на 30 апреля, из-за отсутствия переводчика на русский язык. Сама глава Гагаузской автономии назвала уголовное дело сфабрикованным и политическим.

Весной 2023 года в Гагаузии прошли выборы главы этого автономного образования. По итогам голосования победила Евгения Гуцул, представляющая оппозиционную партию «Шор». В июне 2023 года молдавские власти признали «Шор» антиконституционной организацией и запретили эту политическую силу.