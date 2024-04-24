Кишинёв, 24 апреля, 2024, 09:44 — ИА Регнум. В Молдавии передали в суд уголовное дело в отношении главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщает 24 апреля молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией.

Максим Григорьев/ТАСС Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул

«Уголовное дело в отношении Гуцул и секретаря центрального офиса бывшей политической партии «Шор» направлено в суд», — сообщили в ведомстве.

Там добавили, что им предъявлено обвинение в «принятии финансирования конкурента на выборах со стороны организованной преступной группы длительное время в форме соучастника».

Как передавало ИА Регнум, в Москве 21 апреля состоялся съезд молдавских политиков и общественников, которые поддерживают вступление Молдавии в ЕАЭС. В мероприятии приняла участие глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул. Она напомнила, что с приходом к власти президента Молдавии Майи Санду в республике начали преследовать оппозицию.

Участников прошедшего в Москве съезда молдавской оппозиции по возвращении в Кишинёв запугивали и допрашивали, сообщили ранее в пресс-службе блока «Победа».

Глава полиции Молдавии Виорел Чернэуцану 23 апреля обвинил участников молдавского оппозиционного блока «Победа» в намерении дестабилизировать ситуацию в республике.